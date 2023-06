Landbruksministeren møter bøndene om tørkesituasjonen

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) er bekymret for tørre åkre og enger og har innkalt bøndenes organisasjoner til et møte med tørke. Flere bønder på Østlandet har allerede tapt betydelige avlinger på grunn av tørken. Store avlinger har tørket bort. Nå trenger de regn for å redde årets sesong, og for å få nok fôr til dyra gjennom vinteren.

– Det er svært tørt mange steder i Sør-Norge, og mange er bekymret for avlingene. Dette er en bekymring jeg deler, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til NTB.

Lovforslag om kjønnsbalanse i styrer

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) legger mandag fram regjeringens lovforslag om kjønnsbalanse i styrer i norske selskaper. I høringsbrevet framgår det at regjeringen vil lovfeste at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i selskaper. Forslaget omfatter større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag. Lovforslaget vil gjelde mellom 10.000 og 25.000 aksjeselskaper, noe som utgjør cirka 3–7 prosent av aksjeselskapene.

Tore Tvedt for retten, tiltalt for hatytringer

Vigrid-leder Tore Tvedt møter mandag i Telemark tingrett, tiltalt for hatefulle ytringer mot jøder i en epost til over 200 mottakere. I eposten med tittelen «Til ordførere og andre i landets kommuner» går Tvedt hardt ut mot jøder som gruppe og klager over at Oslo angivelig skal være «jødestyrt», ifølge Dagbladet. Saken kommer opp for Telemark tingrett på Notodden mandag. Domstolen har satt av en dag til den.

Utdeling av Kunstkritikerprisen 2022

Kritikerlaget og MUNCH deler ut Kunstkritikerprisen 2022 til utstillingen «I villskapens øye» på MUNCH. Med utgangspunkt i en tegning av Munch og hans opplevelse av synsforstyrrelse, brettet «I villskapens øye» ut et nytt og solid kunsthistorisk forankret argument om koblingen mellom symbolisme og surrealisme gjennom et imponerende antall innlånte mesterverk», heter det i juryens begrunnelse.

FNs menneskerettsråd møtes

FNs menneskerettighetssråd samles til sin 53. sesjon i Genève. Sesjonen varer til 14. juli. Menneskerettighetsrådet er FNs øverste organ i menneskerettighetsspørsmål, og er direkte underlagt FNs hovedforsamling. Rådet har som sin primære oppgave å styrke, fremme og beskytte menneskerettighetene, noe som også innebærer å ta opp akutte situasjoner der det begås store menneskerettighetsovergrep.

EUs energiministre drøfter endringer i energimarkedet

EUs energiminister møtes mandag blant annet for å drøfte endringer i hvordan energimarkedet er innrettet. I tillegg til å gjøre markedet mer motstandsdyktig mot manipulasjon, har reformforslaget som hovedmål å bidra til å gjøre energiprisene mindre avhengig av volatile priser på fossil energi.

Landslaget lader opp til Kypros-kampen

Fotballandslaget håper å reise kjerringa etter nederlaget for Skottland når de tirsdag møter Kypros til EM-kvalifisering på Ullevaal stadion. Mandag forbereder de seg til kampen med trening på stadion og påfølgende pressekonferanse med landslagssjef Ståle Solbakken og en av spillerne.