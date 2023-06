Sørøst politidistrikt meldte først at mannen var delvis rygget over av eget kjøretøy, men opplyste senere på Twitter at det var snakk om en klemulykke.

Føreren kjørte oppover en bakke der det lå noen sauer som han forsøkte å fjerne. Bilen trillet bakover, og da han forsøkte å komme seg inn i bilen, kom han i klem, skriver politiet. Mannen havnet aldri under bilen, understreker politiet.

Rundt klokken 14.30 meldte politiet at mannen var blitt fraktet til Drammen sykehus i ambulanse.

Mannen er bevisst og våken, men har smerter, skrev Sørøst politidistrikt på Twitter.