I kjennelsen heter det at «vilkårene for å holde tingene straffeprosessuelt beslaglagt er ikke lenger oppfylt.»

27. januar i år ble komikeren og artisten Kristian Valen dømt til 120 dagers betinget fengsel, samt inndragning av fem våpen, en teleskopbatong, en langkøllebatong og 499 Rivotril-tabletter.

Politiet hadde imidlertid i utgangspunktet inndratt en lang rekke flere våpen. Forsvarer Bernt Heiberg begjærte derfor at retten skulle se på grunnlaget for at politiet holdt på våpnene videre.

– Spørsmålet er de plomberte våpnene, knallvåpen og de øvrige rekvisittene, skriver Heiberg i en melding til NTB.

Ingen av partene anket dommen mot Valen i januar, og den er nå rettskraftig. Dermed mener tingretten at politiet ikke gjør rett i å beholde gjenstandene som ikke ble inndratt i dommen.

Påtalemyndigheten har allerede anket den siste kjennelsen, som ble avsagt 14. juni.

Saken er omtalt av Valen selv på hans Facebook-side.