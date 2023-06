Blinken i Kina

USAs utenriksminister Antony Blinken er på offisielt besøk i Kina i dag og i morgen. Han ankom landet i natt norsk tid. Det er første gang på fem år at en amerikansk utenriksminister besøker landet. Han skal blant annet møte Kinas utenriksminister. Qin gang. Formålet med besøket er å tine opp det kjølige forholdet mellom verdens to største økonomier.

Folkeavstemninger i Sveits

Det holdes folkeavstemning om flere saker i Sveits i dag, deriblant skatteregler for multinasjonale selskaper og CO2-utslipp. Meningsmålinger i forkant tyder på at det blir flertall både for høyere selskapsskatt og strengere klimatiltak som har som mål å gjøre Sveits klimanøytralt innen 2050. Resultatene kan ventes i ettermiddag.

Folkeavstemning i Mali

I Mali holdes det i dag folkeavstemning om å endre landets grunnlov. Militærjuntaen som i dag sitter ved makten, mener at grunnlovsendringen vil bane vei for nyvalg og overgang til sivilt styre.

Landslagssjef Ståle Solbakken møter pressen

Landslagssjef Ståle Solbakken holder pressekonferanse dagen etter det forsmedelige 2-1-tapet mot Skottland.

Ståle Solbakken følte seg sikker på at de sene byttene ville hjelpe Norge med å sikre seieren mot Skottland. I stedet raknet alt. I løpet av få minutter gikk Norge fra å lede 1–0 til å ligge under 1–2. Kollapsen kom kort tid etter Solbakkens trippelbytte i det 84. minutt.