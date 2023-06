Mannen var en del av et større organisert turfølge og befant seg på rundt 630 meters høyde. Personer fra turfølget på stedet utførte livreddende førstehjelp på mannen.

– Mannen ble senere erklært død på stedet. Pårørende er ikke varslet, og politiet jobber med dette, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Ifølge meldingene vi har fått, fremstår det som at vedkommende har fått et illebefinnende under klatring, sier operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt til VG.

Det er så langt ikke fremkommet opplysninger som tilsier at det er skjedd noe kriminelt eller at avdøde er utsatt for en ulykke, understreker politidistriktet i pressemeldingen.