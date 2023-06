Ikea Norge stanser salg av Mondelez-produkter

Ikea Norge skal fase ut salget av Mondelez-produkter. Men møbelgiganten framholder at salgsstansen ikke har noe å gjøre med Ukraina-konflikten.

– Vi har allerede tidligere planlagt å fase dem ut, uten at det har sammenheng med svartelistingen. Grunnen til det er at vi også utvikler våre egne produkter i den produktkategorien, sier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i Ikea Norge til VG.

Ikea har blant annet Mondelez-produktene Daim, Twist, og Marabou-sjokolader i sitt sortiment.

Boikottbølge

En rekke selskaper her i landet har de siste to ukene kastet seg på en boikottbølge mot Freia-produkter. Eierselskapet Mondelez har fortsatt virksomhet i Russland, til tross for invasjonen av Ukraina, og figurerer derfor på en svarteliste over selskaper som ukrainske myndigheter mener bidrar økonomisk til den russiske krigføringen.

Lørdag ble det kjent at også Ikea i Sverige kommer til å fase ut alle Mondelez-produkter, ifølge Göteborgs-Posten.

Faser ut

– Vi kommer til å fase ut Mondelez-produktene vi har i vårt sortiment. Det skyldes først og fremst en langsiktig ambisjon om å ha så mange Ikea-produkter som mulig i vårt sortiment, sier presseansvarlig Mattias Hennius i Ikea Sverige til avisen.

Flere svenske selskaper, organisasjoner og kommuner har sluttet å kjøpe Mondelez-produkter etter at det ble kjent at selskapet fortsatt har virksomhet i Russland.