– Marginale skader på de involverte. En kniv er beslaglagt, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Slik det fremstår for politiet, har to kvinner slåss. Kvinnene er kjent for politiet fra før.

– Politiet har pågrepet to damer i denne saken for avhør. Det er tatt flere vitneavhør, og det sikres videoopptak, skriver politiet.