Biden starter valgkampen i Pennsylvania



USAs president Joe Biden sparker i gang valgkampen med et valgkamparrangement i Philadelphia i Pennsylvania i dag. Møtet blir organisert av lokale fagorganisasjoner, og først neste år er det ventet at Biden vil arrangere sine egne valgkampmøter.

Putin møter afrikanske ledere

En afrikansk delegasjon med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa i spissen møter Russlands president Vladimir Putin for å diskutere en fredsplan for Ukraina. Delegasjonen kommer til Russland etter å ha møtt Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i går.

Kong Charles feirer bursdag

I tråd med en over 260 år lang tradisjon feirer den britiske monarken sin offisielle bursdag på forsommeren, noe som markeres med The Trooping of the Colours, en inspeksjon av soldater fra det britiske forsvaret. Den britiske kongens faktiske fødselsdag er 14. november, en dag som tradisjonelt feires privat.

Besseggen blir ny Nasjonal turiststi

Det markeres at stien over Besseggen i Jotunheimen har fått status som nasjonal turiststi. Dette er den femte som får denne statusen i Norge.

Norge møter Skottland i EM-kvalifisering

Det norske herrelandslaget i fotball møter Skottland til EM-kvalifiseringskamp på Ullevaal stadion i Oslo. Landslaget bør vinne om de skal ha mulighet til å kvalifisere seg til mesterskapet, som spilles i Tyskland i 2024. Avspark er klokken 18.

Wærenskjold i sykkelritt i Belgia



I går tok Søren Wærenskjold karrierens andre proffseier da han vant tempoetappen i Belgia Tour suverent. I sammendraget ligger han nå bare ett sekund bak nederlandske Mathieu van der Poel. I dag skal syklistene ut på en 172,6 kilometer lang etappe der både start og mål er i Durbuy.