Ulykkesbuss hadde ikke forkjørsrett

Bussen med 25 eldre mennesker som skulle til et kasino i byen Carberry i provinsen Manitoba i Canada torsdag, hadde ikke forkjørsrett da den kolliderte med et vogntog. Det opplyser canadisk politi.

15 personer døde i ulykken. Tilstanden var i natt fortsatt kritisk for seks av de ti som ble sendt til sykehus. Føreren av vogntoget er skrevet ut, mens bussjåføren fortsatt ligger på sykehus.

Hovland på delt 19. plass

Viktor Hovland gikk andrerunden i US Open i natt norsk tid på par. Med en førsterunde på par ligger han på delt 19.-plass etter to runder.

Hovland noterte en bogey på sjuende hull, men fulgte opp med en birdie på hull 8. De første ni hullene ble dermed avsluttet på par 35. Deretter fulgte to birdies på rappen, men en bogey på både hull 14 og 17 ødela håpet om en runde under par.

Amerikanerne Rickie Fowler og Wyndham Clark leder turneringen så langt med henholdsvis 10 og 9 slag under par.

Mann antatt omkommet i båtulykke i Tjeldsund - leteaksjon avsluttet

En yngre mann er antatt omkommet etter fall fra en båt i Saltvatnet i Grovfjord i Tjeldsund kommune i Sør-Troms fredag. Søket etter mannen ble avsluttet natt til lørdag.

– Det er ikke lenger håp om å finne den savnede i live og søket ble avsluttet klokken 2.50. Etter hvert vil vi gå over til søk etter antatt omkommet person, opplyser operasjonsleder Lennart Steffensen i Troms politidistrikt til NTB.

19-åring mistet livet i utforkjøring på Otterøya i Trøndelag

En 19 år gammel mann omkom da en bil med fem ungdommer kjørte av veien ved Finnanger på Otterøya i Namsos kommune sent fredag kveld.

De fire andre er tatt med inn til sykehuset i Namsos med lettere eller moderate skader, opplyser politiet. Disse fire er alle i 20-årene.

Politiet og nødetatene fikk melding om ulykken på fylkesvei 7068 klokken 23.10. Ifølge politiet var det fem ungdommer i bilen da den kjørte utfor.

Svekket syklon til Pakistan

Syklonen Biparjoy har svekket seg etter å ha forårsaket materielle ødeleggelser ved Indias vestkyst. I går var det registrert to dødsfall i det syklonrammede området i delstaten Gujarat, samt 23 skadde.

Delstaten grenser til Pakistan. Syklonens vindstyrke har blitt redusert, men den frakter fortsatt med seg mye regn. Prognosene går ut på at den kan utløse oversvømmelser ved kysten lengst sør i Pakistan når den nå kommer dit.

Sju drept av mine i Niger

Sju soldater døde da de kjørte på en landmine i Diffa-regionen i den sørøstlige delen av Niger, et område der jihadister holder til, uttaler hæren i landet. Minen eksploderte bare 400 meter unna en militær vaktpost. To soldater overlevde hendelsen og ble sendt til sykehus.

Diffa-regionen ligger nær Tsjadsjøen, et grenseområde mellom Niger, Nigeria, Tsjad og Kamerun. Innsjø- og sumpområdet har vært åsted for jevnlige angrep utført av jihadister fra Boko Haram og IS.

Elleve bønder drept i Nigeria

Antatte Boko Haram-jihadister har drept elleve bønder nordøst i Nigeria. De ankom landsbyen Kuwayangiya på motorsykler. Der omringet de elleve bønder som arbeidet på jordene, bandt hendene deres og skar over strupene, uttaler tre ledere i en anti-jihadistmilits.

Angrepet er det siste i en lang rekke. Boko Haram og rivaliserende IS har i økende grad slått til mot tømmerhoggere, gjetere, bønder, fiskere og metallskrapinnsamlere ved å anklage dem for å spionere og dele informasjon med hæren og lokale militsgrupper.