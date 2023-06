Ifølge dommen fra Oslo tingrett, påpeker retten er det ikke er noen tvil om at porten som mannen kolliderte med, utgjør fare for personskade ved kraftige sammenstøt.

– I et åpent hoppanlegg vil det imidlertid være en rekke potensielle farer, særlig dersom man velger å benytte anlegget til annet enn hopping, og utenfor åpningstid i en mørklagt bakke, står det i dommen.

Retten mener at ulykken i all hovedsak skyldtes ekstraordinære og svært uheldige omstendigheter i kombinasjon med skadelidtes uforsvarlige opptreden.

– Min klient er klart skuffet over dommen og mener den er feil, sier advokat Nadia Hall i Elden Advokatfirma i en kommentar til NTB.

– Det er en omfattende dom som vi nå skal bruke de neste to ukene på å sette oss nøye inn i, men min klient opprettholder at Oslo kommune har et ansvar og ønsker derfor å anke dommen til lagmannsretten, fortsetter hun.

Det var i februar 2019 at mannen kolliderte med en port da han akte i Midtstulia rekruttanlegg i Oslo.

Ifølge dommen slipper mannen å dekke kommunens sakskostnader.