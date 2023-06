Giftsiktet tenåring i Oslo varetektsfengsles i to nye uker

Han pålegges brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

Fredagens fengslingsmøte gikk som kontorforretning, det vil si at fengslingen ble behandlet uten fysisk oppmøte.

Oslo tingrett har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen, som betyr at det kun er slutningen som er offentlig.

Siktet for å ha satt allmennheten i fare

Det var torsdag i forrige uke at gutten ble pågrepet på Bøler i Oslo etter at politiet hadde fått melding via AMK om at en tenåring følte seg uvel noen timer etter at han fikk et flytende stoff på armen. Dagen etter ble han fengslet i én uke.

Gutten er siktet for å ha satt allmennheten i fare.

Etter det NTB kjenner til er stoffet det er snakk om ricin. Stoffet er svært giftig og farlig, og ved forgiftning er dødeligheten høy, ifølge Store norske leksikon.

– Det tyder på at han har produsert det farlige giftstoffet på egen hånd. Det er ingenting som tyder på at noen andre er involverte, skrev Oslo politidistrikt i en pressemelding fredag i forrige uke.

Vurderer anke

Guttens forsvarer, advokat Marit Lomundal Sæther, sier til NTB at de er uenige i tingrettens avgjørelse og at de vurderer å anke.

– Vi vil vurdere å anke fordi vi fremdeles er uenig i at det er skjellig grunn til mistanke for siktelsen, sier hun.

Også etter forrige fengsling sa Lomundal Sæter at de vurderte å anke, men advokaten sier fredag at de etter en grundig vurdering falt ned på at de ikke anket.

Hun vil ikke kommentere saken ytterligere.

Politiadvokat Børge Enoksen sier til NTB at politiet vil komme med en skriftlig uttalelse om fengslingen i løpet av fredag, og at han ikke til kommentere saken før det.