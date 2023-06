Mann siktet for ran av bensinstasjon i Stavanger

– Etter etterforskning kunne vi torsdag pågripe og sikte en mann i 30-årene for ranet. Han er løslatt etter avhør, da vi vurderte at det ikke var grunnlag for varetektsfengsling, sier politiadvokat Linn Bakken Bertelsen til Aftenbladet.

Han skal ha ranet til seg penger og tobakk med en hammer eller lignende før han forsvant.

Politiadvokaten vil ikke si noe om mannen er en kjenning av politiet, eller om han har innrømmet å ha utført ranet. Hun bekrefter at etterforskningen fortsetter. Det skal gjøres flere avhør, og flere videoopptak skal gjennomgås.