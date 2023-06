Bobil har kjørt i fjellvegg i Stryn

Bobil har kjørt i fjellvegg mellom Innvik og Utvik på fylkesvei 60, skriver Bergens Tidende.

Totalt fire personer var involvert, og bobilen er utenlandsk. Alle skal være våkne og ute av kjøretøyet, skriver Vest politidistrikt på Twitter. Det var tidligere meldt om én fastklemt person. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Politi, helse og brann er på stedet, og luftambulanse er på vei.

– Det er også en gravid kvinne som satt i bilen, hun har gitt uttrykk for at hun har smerter. Dessuten er det et barn involvert, sier operasjonsleder Eirik Loftesnes i politiet til Bergens Tidende.

Veien er helt stengt, skriver NRK.

Det var flere gassflasker i bobilen, som er blitt kastet på sjøen på grunn av mulig lekkasje.

– Disse gassflaskene har også skapt utfordringer, for det var en stund en sikkerhetssone på 300 meter. Den er nå opphevet. Dette skal ikke ha medført forsinkelser, sier Loftesnes.