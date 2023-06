Nå er det hetebølge i Norge – men varmen gir grunn til bekymring

Meteorologisk institutt skriver på Twitter fredag at Drammen-Berskog nå har hatt fem dager med makstemperatur på 27 grader eller mer, som er definisjonen på hetebølge i Norge.

De neste dagene kommer det nok flere stasjoner i Sør-Norge på lista, skriver meteorologene.

For det varme været gir seg ikke med det første. Flere steder i landet vil kvikksølvet bikke 30 grader de neste dagene. Det er spådd at hetebølgen vil nå Oslo og flere byer på Østlandet på lørdag, skriver VG

Også på Vestlandet kan meteorologene erklære norsk hetebølge om kort tid.

– Både Sauda og Voss ligger an til å få norsk hetebølge i løpet av helgen, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.

Ifølge Meteorologene ble det torsdag registrert over 30 grader på 39 målestasjoner i Sør-Norge. Gulsvik målestasjon var varmest med 33,9 grader.

Gode råd

Helse-Norge ber folk unngå å bli for varme og dehydrerte. De skriver at eldre og syke er særlig utsatte ved hetebølger.

– De er mer utsatt for skader og i verste fall død, skriver Helse-Norge på sine nettsider.

De kommer med følgende råd for å takle en hetebølge:

* Drikk rikelig.

* Bruk lette, luftige og lyse klær.

* Dusj eller bad i kjølig vann, eventuelt legg våte håndklær på huden.

* Opphold deg i kjølige rom.

* Reduser fysisk aktivitet.

Landbruket bekymret

Over 30 grader får mange nordmenn til å juble over varmt sommervær, men landbruksminister Sandra Borch (Sp) er bekymret for tørre åkre og enger. Det varme og tørre været skaper nemlig uro i Landbruks-Norge.

– Det er svært tørt mange steder i Sør-Norge, og mange er bekymret for avlingene. Dette er en bekymring jeg deler, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til NTB.

Flere bønder på Østlandet har allerede tapt betydelige avlinger på grunn av tørken. En bonde på Kløfta som Nationen har snakket, med fikk 2000 rundballer under førsteslåtten i fjor, men i år ble det bare 650. Store avlinger har tørket bort. Nå trenger de regn for å redde årets sesong, og for å få nok fôr til dyra gjennom vinteren.

I Felleskjøpet konstaterer de allerede at årets kornår på Østlandet blir dårlig.

Men langtidsvarslet gir grunn til håp for bønder på Østlandet. Yr melder at det er ventet noen millimeter regn både tirsdag og onsdag neste uke. Det kan også komme mer regn neste helg.

Varmt over hele kloden

Den intense varmen oppleves over store deler hele kloden. Varmerekorder kommer hyppigere som følge av den globale oppvarmingen. Gjennomsnittstemperaturen globalt i første del av juni var den høyeste som noen gang er registret, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.

I Beijing ble varmerekorden for midten av juni slått da gradestokken steg til 39,4 grader fredag – og i Shanghai ble en over hundre år gammel varmerekord slått i mai.

Rekordvarme har det også vært i Canada, der skogbranner har svidd av områder som til sammen er større enn Belgia.

Tidligere denne måneden var det dessuten rekordvarmt i Sibir, der gradestokken steg til 37,9 grader i Jalturovosk.