Venstre-lederen tar sats – vil ha historisk godt valgresultat

– Det vi regner som det beste lokalvalget i moderne tid, var i 2011. Da fikk vi 6,3 prosent. Etter min vurdering ligger vi egentlig bedre an nå enn vi gjorde på sommeren da, sier Venstres partileder til NTB.

2011-valget ga det beste resultatet i et lokalvalg siden 1970-tallet. Nå skal rekorden knuses med løfter om mer natur, bedre skole, billigere buss og «mer næringsvennlige kommuner».

– Vi er mye bedre rigget. Vi stiller med lister som gjør at over 90 prosent av befolkningen kan stemme på oss, sier Melby.

Melby har også et mål om flere ordførere. Det er kanskje ikke så kravstort, når dagens tall er tre.

– Ti er kanskje et realistisk tall, mener hun.

– Ap og Sp trenger avløsning

Med flere stemmer i ryggen og flere Venstre-politikere i kommunestyresalene, håper Melby at de kan sørge for maktskifte i mange rådhus rundt om i landet.

– Vi har for mange ordførere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som trenger en avløsning. I mange kommuner vil Venstre være på vippen og bidra til at det skjer, sier Melby.

Særlig håper Melby på maktskifte i storbyene.

– Det trengs for å få nytenkning, å ta alle gode krefter i bruk, for faktisk å gjennomføre en klimapolitikk som bidrar til kutt i utslipp og for å gjøre det lettere for folk å leve livene sine på dem måten de vil, mener Venstre-lederen.

Pragmatisk i Bergen

Hun nevner også Bergen, der Venstre nå samarbeider med Arbeiderpartiet i dag. Melby gjør det klart at dette i stor grad handlet om å komme i mål med bybanen og roser sine partifeller i Bergen for å sørget for dette.

– Vi er et sentrumsparti og har mulighet til å samarbeide i alle retninger, påpeker partilederen.

I Oslo er det byrådssamarbeid med Høyre som står øverst på ønskelista – og gjerne med MDG på laget.

– Greier vi å få 8–9 prosent kan vi være på vippen og bidra til et skifte i Oslo, sier hun og viser til at de fikk 10 prosent av Oslo-stemmene ved stortingsvalget for to år siden.