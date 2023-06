15 døde i kollisjon

Minst 15 personer omkom da et vogntog kolliderte med en buss som hadde med seg hovedsakelig eldre personer i Manitoba-provinsen i Canada. Det opplyste canadisk politi i natt norsk tid.

Ulykken skjedde på Trans-Canada Highway nær byen Carberry i den sørvestlige delen av provinsen. Bussen kom fra byen Dauphin og var på vei til kasinoet Sand Hills i Carberry med rundt 25 personer om bord. Dødstallet kan stige.

Tørken i Sør-Norge blir stadig mer omfattende

Flere bønder på Østlandet har allerede tapt betydelige avlinger på grunn av tørken og 2023 kan bli verre enn 2018, frykter bøndene.

En bonde på Kløfta som Nationen har snakket, med fikk 2000 rundballer under førsteslåtten, men i år ble det bare 650. Store avlinger har tørket bort. Nå trenger de regn for å redde årets sesong, og for å få nok fôr til dyra gjennom vinteren. I Felleskjøpet konstaterer de allerede at årets kornår på Østlandet blir dårlig:

– Oppsummert er situasjonen lik eller verre enn 2018 i sør og øst, mens den er vesentlig bedre i vest og midt. I nord trenger de varme og oppholdsvær.

Politiet etterforsker ran og frihetsberøvelse i villastrøk i Oslo

Politiet i Oslo har satt i gang etterforskning av et mulig ran eller frihetsberøvelse i et villastrøk på Oslos vestkant i går ettermiddag. Ingen er pågrepet. Krimleder Mona Nordby i Oslo politidistrikt sier til NTB at de fikk melding om saken tidlig på ettermiddagen i går.

Saken ble ikke kjent før VG omtalte den like før midnatt. Klokken 23.18 skrev politiet i en pressemelding at de har flere hypoteser i saken som de undersøker, blant annet ran og frihetsberøvelse.

Fire pågrepet etter ran i Oslo sentrum

En mann i starten av 20-årene ble i natt fraranet flere eiendeler ved Youngstorget i Oslo sentrum. Fire menn er pågrepet, mistenkt for å stå bak. Politiet fikk melding om ranet klokken 3.11 fra den fornærmede mannen selv. Han kom ikke til skade under ranet.

– Han har forklart at ranerne viste fram en kniv, forteller operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt til NTB. De fire mistenkte er i alderen 18 til 29 år og bosatt i Oslo og på Romerike.

Tre tornado-døde i Texas

Tre personer er bekreftet døde og opptil hundre skadd i en tornado som har rammet småbyen Perryton i Texas. Dødsfallene ble bekreftet av byens brannsjef Paul Dutcher tidlig i dag morges norsk tid.

Tre tornadoer rammet byen. Minst 30 mobile boliger er ødelagt eller skadet. – Dette er ille. Svært ille. Det er rett og slett galskap. Tornadoen kunne ikke ha truffet et mer sårbart sted, sier ordfører Kerry Symons.

Nissans toppsjef går av

Nissans toppsjef Ashwani Gupta forlater selskapet. Nissan opplyser at Gupta «har valgt å forlate selskapet for å forfølge andre muligheter fra 27. juni». Selskapet oppgir ingen begrunnelse for Guptas avgang.

Men avgangen ble bekreftet i natt norsk tid, dagen etter at det kom meldinger om en ledelseskonflikt i Nissan.