Kvinne tiltalt for journalsnoking – risikerer to år i fengsel

Kvinnen var ansatt som helsearbeider i Sykehuset Innlandet da hun søkte etter opplysninger om 107 pasienter i pasientjournalene. Politiadvokat Henning Klauseie sier til NRK at kvinnen har innrømmet å ha gjort oppslagene.

Nå er hun tiltalt for grovt brudd på tjenesteplikt og for brudd på helsepersonelloven. Strafferammen er henholdsvis to år og tre måneder. Kvinnen har forklart at noen søk var nødvendige i jobben. Andre søk mener hun var en del av opplæring og trening.

– For en tredje gruppe erkjenner hun at hun har vært inne og snoket på personer hun ikke skulle vært inne på, sier Klauseie.

Ifølge politiet skal hun blant annet ha søkt på familie og kjente.

Kvinnens forsvarer André Lillehovde van der Eynden, sier hans klient er skuffet over tiltalen og sier at hun ikke erkjenner straffskyld. Han viser til at arkivering av saksdokumenter var en av kvinnens arbeidsoppgaver.

Saken blir trolig behandlet i retten i løpet av høsten.