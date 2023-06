Tørken i Sør-Norge blir stadig mer omfattende

En bonde på Kløfta som Nationen har snakket, med fikk 2000 rundballer under førsteslåtten, men i år ble det bare 650. Store avlinger har tørket bort. Nå trenger de regn for å redde årets sesong, og for å få nok fôr til dyra gjennom vinteren.

I Felleskjøpet konstaterer de allerede at årets kornår på Østlandet blir dårlig.

– Oppsummert er situasjonen lik eller verre enn 2018 i sør og øst, mens den er vesentlig bedre i vest og midt. I nord trenger de varme og oppholdsvær, skriver Felleskjøpets konsernsjef Svenn Ivar Fure på samvirkets nettsider.

Han gir bønder råd om å ta kontakt med rådgivere i Felleskjøpet, Tine og Norsk Landbruksrådgiving, og at bønder starter tidlig med å tilpasse fôring.

EUs organ for overvåking av tørke viser at det nå er betydelig tørke særlig i sør og nord av kontinentet. Situasjonen i Spania er særlig alarmerende. Men det advares også om tørke i Sør-Sverige, Finland, Danmark, Estland, Litauen, Latvia, Nord-Polen, Belarus og Ukraina. Også på Island og De britiske øyer er det nå betydelige områder med tørke.

Men langtidsvarslet gir grunn til håp for bønder på Østlandet. Yr melder at det er ventet noen millimeter regn både tirsdag og onsdag neste uke. Det kan også komme mer regn neste helg.