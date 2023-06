Saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har tatt en avgjørelse i saken mot Jan Helge Andersen, skriver VG.

I slutten av mars i år mottok Gjenopptakelseskommisjonen en begjæring fra Riksadvokaten i Baneheia-saken. Der ba Riksadvokaten om at straffesaken mot Jan Helge Andersen, som ble dømt for drap på én av hjentene Baneheia i 2000, skulle gjenåpnes, etter at ny etterforskning knytter Andersen til drap på begge jentene.

I strid med tidligere forklaring



I løpet av påtalemyndighetens nye etterforskning i forbindelse med gjenopptakelse av straffesaken mot Kristiansen, er det med nye analysemetoder blitt påvist at flere av DNA-sporene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen, peker mot Jan Helge Andersen. Dette er i strid med hans tidligere forklaring og med grunnlaget han i sin tid ble dømt for.

19. juli 2022 ble det kjent at Andersen er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, som han opprinnelig ble frikjent for.

13. desember 2022 fikk Viggo Kristiansen sin renvaskelse ved at Borgarting lagmannsrett avsa frifinnende dom i tråd med aktors påstand.

Voldtatt og drept



Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere.

I september samme år ble Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen pågrepet, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene.



Andersen nekter straffskyld.