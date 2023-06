– Vi har tatt et valg om å boikotte Mondelez på bakgrunn av våre verdier og vår støtte til Ukrainas rett til fred og frihet. Dette valget står vi for, men det er klart at en boikott kan kun lykkes med å få til en endring om den støttes av mange, sier bærekraftsdirektør Harald Bjugstad-Holm til NTB.

– Vi ser at i Sverige er signalene annerledes enn i Norge, men opplever at også mange her i landet er enige i grunnlaget for boikotten, sier han videre.

Tidligere torsdag har flyselskapene Widerøe og Norwegian opplyst at de igjen vil begynne å selge Freia-produkter om bord på sine flyginger. SAS vil derimot fortsette stansen i salget av Mondelez-produkter.