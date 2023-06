Hval svømte inn i laksemerd – ble avlivet av Fiskeridirektoratet

Det viser dokumenter Kyst.no har fått tilgang til.

Hendelsen oppsto 9. mai da personell hos oppdrettsselskapet Salmar oppdaget en hval i en laksemerd. I samråd med Fiskeridirektoratet ble ulike løsninger vurdert for å få ut hvalen, samt å hindre rømming og påkjenning for både hval og laks.

– Etter at man kunne konstatere at hvalen ikke kunne slippes fri uten å risikere en eventuell rømming av laks, konkluderte man at den beste løsningen var å sikre mest mulig laks ved hjelp av en brønnbåt, heter det i evalueringsrapporten fra Salmar.

De som deltok i operasjonen, klarte å få tre vellykkede avkast med laks inn i brønnbåten uten at hvalen forstyrret i større grad, men på fjerde avkast svømte hvalen inn i avkastet.

Det ble gjort flere forsøk på å løse problemet, men i samarbeid med Fiskeridirektoratet ble det vurdert at det ikke var noen vei utenom å avlive hvalen.

– Avliving ble gjort forsvarlig og effektivt av kompetent personell fra Fiskeridirektoratet, kommer det fram i rapporten.

Kyst.no har kontaktet Salmar og Fiskeridirektoratet for kommentarer til saken, men har foreløpig ikke fått svar på henvendelsene.