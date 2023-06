Beslutningen ble tatt torsdag, ifølge NRK.

– Det er med stor beklagelse styret ser seg nødt til å gå til oppsigelser. Bedriften hadde fulle ordrebøker ut året før regjeringa offentliggjorde sin presisering om at reparasjoner av russiske fiskebåter var omfattet av sanksjonene, skriver styret i en pressemelding.

Ifølge verftet er det en presisering fra regjeringen som hindrer videre arbeid med russiske fartøy.

Ifølge pressemeldingen innebærer beslutningen en nedbemanning på inntil 30 personer.

– Lyn fra klar himmel

70 prosent av Kimeks omsetning kommer fra vedlikehold og opprustning av russiske båter. 12. mai publiserte UD en påminnelse om hva russiske fartøy har lov til og ikke ved norske havneanløp. Der skrev de blant annet at alle tjenester man tilbyr til russiske fartøy, er forbudt.

– Beskjeden fra UD kom som lyn fra klar himmel. Det har ikke vært noen forvarsel, sa Kimek-direktør Greger Mannsverk den gang.

Han varslet samtidig at han forberedte seg på å måtte si opp hele arbeidsstokken.

Fikk dispensasjon

Tidligere denne måneden fikk verftet tillatelse fra Utenriksdepartementet til å ferdigstille og gjøre to russiske fiskefartøy sjøklare. UD mente at dette ikke ville være i strid med sanksjonsreglementet overfor Russland, men understreket samtidig at verftet ikke kunne regne med ytterligere dispensasjoner.

Kimek ble opprettet i 1986 etter ønske fra norske myndigheter nettopp for å tilby tjenester til russiske fartøy.