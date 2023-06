Australia setter foten ned for russisk ambassade

Australia har i natt norsk tid vedtatt en lov som skal hindre at Russland kan bygge en ny ambassade på en tomt like ved nasjonalforsamlingen i Canberra.

– Regjeringen har mottatt meget klare sikkerhetsråd angående risikoen den russiske tilstedeværelsen kan utgjøre ved å være plassert så nær parlamentet, sa statsminister Anthony Albanese før forslaget ble lagt fram.

De russiske diplomatene holder i dag til i det tidligere Sovjetunionens ambassadebygning, som ligger lenger unna parlamentsbygningen.

FNs atomsjef utsetter kraftverkbesøk

FNs atomsjef Rafael Grossi har utsatt besøket til det russiskkontrollerte Zaporizjzja-atomkraftverket i Ukraina. Han skulle ha besøkt kraftverket i går, dagen etter at han ankom Kyiv der han hadde samtaler med landets myndigheter.

Men Ukrainas energiminister German Galusjenko sier at besøket nå er blitt utsatt, trolig med flere dager. Russiske nyhetsbyråer meldte imidlertid i natt at Grossi trolig kommer til å besøke atomkraftverket senere i dag.

Det internasjonale atomenergibyråets leder sa tirsdag at han er svært bekymret for at atomkraftverket kan bli rammet av kamphandlinger nå som den ukrainske motoffensiven for å ta tilbake russiskokkuperte områder er i gang.

Rettsmedisiner frykter drap på eldre ikke blir avslørt

Flere eldre som dør på sykehjem bør rettslig obduseres for å sikre at eventuelle drap blir avdekket, sier rettsmedisiner Lars Uhlin-Hansen.

Han mener dødsfall på sykehjem i større grad enn i dag bør obduseres rettslig.

– Man kan tenke seg at det skjer drap på eldre personer som ikke blir oppdaget. Med obduksjon har man en mulighet til å for eksempel finne giftstoffer eller farlige legemidler som man ikke vil oppdage uten en obduksjon, sier han til Vårt Land.

Rettsmedisinere i Norge anslår at ett eller to drap går under radaren årlig.

Milliardsøksmål mot Twitter

En gruppe store amerikanske musikkutgivere saksøker Twitter for 250 millioner dollar, rundt 2,65 milliarder kroner.

Bransjeorganisasjonen National Music Publishers' Association (NMPA) mener Twitter ikke gjør nok for å hindre opphavsrettsbeskyttet musikk fra å bli delt. NMPA hevder at Twitters holdning til opphavsrettsklager slett ikke har bedret seg etter at Elon Musk kjøpte plattformen i fjor. Som svar på spørsmål rundt søksmålet, har Twitters presseavdeling sendt ut et autosvar med en bæsje-emoji.

Jordskjelv på Filippinene

Et jordskjelv med styrke på 6,2 rammet øya Mindoro på Filippinene i natt norsk tid, ifølge målinger fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS og filippinske seismologer. Seismologer i Tyskland målte skjelvet til 6,5.

Skjelvet kunne merkes i hovedstaden Manila og nærliggende provinser. Lokale myndigheter sendte ut advarsel om fare for etterskjelv og mulige ødeleggelser etter skjelvet.

Slagsmål på Furuset i Oslo – stikkvåpen og mulig skytevåpen observert

Politiet rykket onsdag kveld ut til Furuset etter melding om et større slagsmål Vitner skal ha observert både stikkvåpen og mulig skytevåpen. Ingen er pågrepet.

Politiet fikk melding om et slagsmål mellom fem-seks personer i Granstangen på Furuset klokken 22.42. Det ble ikke funnet noen skadde personer på stedet da politiet kom fram kort etter. Ved 2-tiden i natt hadde politiet ingen mistenkte i saken og søket etter involverte har vært resultatløst.