Vold er blitt valgkampsak i Oslo - Høyre beskylder byrådet for å ha sviktet Grønland

Grønland har lenge vært Oslos viktigste markedsplass for salg av narkotika. Tirsdag ble det avfyrt skudd på åpen gate i bydelen. Episoden er bare den siste i en lang rekke voldshendelser i indre Oslo øst i det siste.

Solberg, som kan bli Oslos byrådsleder om tre måneder, sier til Klassekampen at han mener det sittende rødgrønne byrådet har sviktet Grønland.

– Det er i praksis fritt fram for narkotikasalg. Politiet har advart om at kriminelle narkotikagjenger er i ferd med å ta kontrollen over området, sier han.

Onsdag rykket byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ut i Aftenposten og kalte situasjonen på Grønland «dypt alvorlig og uakseptabel». Fredag møter han politiet og andre berørte parter i et krisemøte om situasjonen.

– Vi kan ikke akseptere at noen kvadratmeter av byen avses til kriminelle, slår Johansen fast overfor avisen.

Solberg sier at byrådet kunne ha gjort mer for å skape et trygt område. Han viser blant annet til planene om å etablere et stort matmarked på Grønland, noe byrådet sa nei til i 2020.

– Jeg er sterkt kritisk til at byrådet ikke har fulgt opp dette mer aktivt. Det beste for å få ned kriminaliteten er at vanlige folk er på Grønland, og da er det dumt at planene om et matsenter ikke ble noe av. Det er fint med lekestativ, men det må mer til, sier han.