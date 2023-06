Par dømt for incest

Overgrepene skal ifølge dommen ha pågått i minst tre år, fra kvinnen var i midten av 20-årene, melder Drammens Tidende.

Det er i all hovedsak mannen som har forgrepet seg på stedatteren. Offerets mor, som var vel kjent med overgrepene, skal ha vært delaktig ved minst tre anledninger. Enkelte av overgrepene skal ha blitt filmet, ifølge dommen.

De to tiltalte erkjente begge straffskyld, men stefaren kunne ikke forstå hvorfor den seksuelle omgangen med stedatteren var ulovlig, ettersom de tross alt ikke var i slekt, fremkommer det i dommen.

Dommeren peker på at offeret er langt yngre psykisk enn hva hennes faktiske alder skulle tilsi, noe retten mener moren og stefaren var klar over. Et vitne anslo at offeret så verden på samme måte som en tolvåring, skriver avisen.

Stefaren ble dømt til halvannet års fengsel. Den fornærmede kvinnens mor fikk ett år og tre måneders fengsel. Datteren er tilkjent 200.000 kroner i oppreisningserstatning.