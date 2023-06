Person siktet etter elleve branntilløp i Tynset og Alvdal

Det brant blant annet ved et boligfelt og flere steder langs en fylkesvei, skriver Arbeidets Rett.

– En person har status som siktet. Sakene vi etterforsker, gjelder framkalling av fare for allmennheten ved brann, sier etterforskningsleder Siri Borkhus Bjørn ved Tynset politistasjon.

Hun forteller at det er foretatt avhør av den siktede, og at det kun er en hypotese at brannene var påsatt. De ser på sammenhengen mellom arnestedene.

– Brannvesenet fikk slukket de ulike branntilløpene, men det er klart at skadepotensialet var til stede. Om det ikke hadde blitt varslet eller ved andre vindforhold, kunne det gått riktig ille. Jeg forstår at folk blir bekymret. Vi gjør nå flere etterforskningsskritt for å belyse sakene, både teknisk og taktisk, sier etterforskningslederen.