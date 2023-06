Det er varm, varmere, varmest som gjelder når meteorologen snakker om været i Sør-Norge fram mot over helgen.

– Det blir ikke noe kjøligere, varmen fortsetter både i øst og i vest, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis i Meteorologisk institutt til NTB.

Det betyr at gradestokken fort kan nå 30 grader på Østlandet rundt Oslofjorden og kysten av Sørlandet. Her er det også potensial for tropenatt natt til fredag – som betyr at temperaturen ikke går under 20 grader mellom klokken 20 og 8.

Selv om regelen de neste dagene er sol og varme, er det ingen regel uten unntak. Unntaket denne gangen ligger innover i landet. Da snakker vi styrtregn, torden og kraftige ettermiddagsbyger.

– Man kan si at sør for Trondheim er det fare for tordenbyger i indre strøk, sier meteorologen. Han legger til at tordenbygene trives best over land.

Gule og oransje farevarsler

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn. Dette gjelder nord på Østlandet, deler av Agder, Rogaland, Hordaland og Langfjella. Samtidig er det sendt ut oransje farevarsel om skogbrann for deler av Østlandet, Agder og sørlige del av Rogaland.

– I tillegg er det gult farevarsel for resten av Vestlandet. For at skogbrannfaren skal minke, må det regne en del over lengre tid, så det hjelper ikke med disse kortvarige tordenbygene, sier Sarchosidis.

– Dessuten er lynnedslag farlig over tørt terreng, det kan skape enda flere problemer, sier han.

– Ikke mye å skryte av

For Nord-Norge er ikke temperaturene mye å skryte i dagene fram mot helgen.

– Det er litt mer høstlig, men det er jo en oppgradering fra det vinterlige som vi hadde tidligere i juni, sier Sarchosidis.

Men også i nord er det unntak – og i nord er dette Helgeland.

– De neste dagene kan man nyte rundt 20 grader på Helgeland – og her finner man også det beste været i Nord-Norge fram mot helgen, sier meteorologen.

– I Tromsø og Finnmark blir det for det meste grått, selv om det blir noen perioder med sol. Men det blir ikke noe sommervær, sier han videre.

Regnet ser for det meste til å holde seg unna Nord-Norge de neste dagene – med unntak av noe småregn i Ytre Troms og Finnmark torsdag.

Sommeren kommer til nord

Når helgen kommer, har meteorologen gode nyheter til folk i nord: Sommeren kommer til Troms og Finnmark til helgen.

Da vil nemlig varme luftmasser bevege seg nordover og presse temperaturene oppover. Det kan bli rundt 20 grader i Nordland, og nesten like høyt i Troms og Finnmark.

– Der blir det rundt 18 grader, men det er bedre enn hva det har vært i det siste, sier Sarchosidis.

Dermed ser det ut til at det går mot en sommerlig helg i Nord-Norge, hvor søndag blir den varmeste dagen.

Men det er et lite minus også her. Styrtregnet i sør brer seg nordover, i alle fall til Nordland.

Varmen fortsetter i sør

Sør i landet fortsetter varmen. I helgen kan det fort fortsette å ligge rundt 30 grader flere steder på Østlandet.

– Men det blir godt og varmt også i resten av Sør-Norge, det blir over 20 grader de fleste plasser. Det blir 25 grader eller mer på Sørlandet, Vestlandet og i Trøndelag. De 30 gradene, de forbeholdes Østlandet, sier meteorologen.

– Men ettermiddagsbygene fortsetter også i helgen. Så da gjelder det samme – kystområdene er det trygt for tordenbygene, de foretrekker fortsatt indre strøk, sier Sarchosidis.