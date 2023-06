I en Facebook-post som deles på det sosiale mediet, blir Olav Thon betegnet som omkommet.

«Familien er lamslått: Olavs sjel ble slukket i morges» kan man lese som overskrift i en lenke, som angivelig viser til Aftenposten sine nettsider. I en annen, lignende post går lenken tilsynelatende til VG sine nettsider.

Slik ser en av Facebook-postene som omtaler Olav Thons påståtte død ut. Foto: Skjermdump: Facebook

Begge postene lenker til en artikkel som handler om Olav Thon sitt påståtte besøk på TV 2-programmet God morgen Norge «i morges». I programmet skal han angivelig ha åpnet opp om sin investering i selskapet «Bitcoin Profit».

Men stemmer det virkelig at Olav Thon sin sjel «ble slukket i morges»? Og er det i tillegg, som det fremkommer i artikkelen, sånn at Thon har investert i «Bitcoin Profit»?

Faktisk.no har tidligere omtalt at blant andre finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, fysiker Stephen Hawking, oljefondsjef Yngve Slyngstad, shippingmilliardær John Fredriksen, investor Idar Vollvik, komiker Kristian Valen og skuespiller Tarjei Sandvik Moe har blitt brukt i liknende artikler.

Også Thon sine angivelige bitcoin-investeringer er omtalt av Faktisk.no tidligere.

Men alt dette er helt feil. Kjendis-artiklene er falske, og Olav Thon er ikke død.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver i Thon-gruppen, Ida Naper.

– Ja, han lever, skriver hun i en e-post til Faktisk.no.

At ryktet om hans død er sterkt overdrevet understøttes også av Folkeregisteret, der han står oppført uten dødsdato. Det er heller ingen andre medier som har meldt ham som død.

Om ikke det var nok, er det også helt feil at Thon har vært med i God morgen Norge. Det stemmer heller ikke at Thon har investert i selskapet «Bitcoin Profit», ifølge Naper. I november 2018 utstedte det østerrikske finanstilsynet en advarsel og forbød transaksjoner gjort av «Bitcoin Profit». Advarselen ble videreformidlet av det norske Finanstilsynet.

Artikkelen det lenkes til bruker VGs logo og farger, og kan ved første øyekast framstå som ekte. Men ser man nærmere, oppdager man at den umulig kan stamme fra Norges mest leste avis.

URL'en, altså nettadressen, stemmer ikke overens med VG sitt domene.

Journalisten som angivelig har skrevet artikkelen, Eivind Molde, er ansatt i NRK, ikke VG.

I selve teksten er plutselig en annen, Kent Øksnes, omtalt som artikkelforfatter.

Det er lagt inn en mulighet til å investere direkte fra artikkelen, noe man aldri ville sett i nyhetsdekningen til VG eller andre store redaksjonelle medier.

Bildet som viser Thon i studioet til God morgen Norge er helt åpenbart satt sammen av to forskjellige situasjoner.

Flere elementer ved artikkelen avslører at den er falsk. Foto: Faksimile: 24-news.online

Det er heller ikke første gang NRK-journalist Eivind Molde sin byline brukes på denne måten. Også Finansavisen omtalte en lignende falsk artikkel i 2021. Den gang svarte Molde til avisen at han ikke har noe med dette å gjøre.

«Dette angår ikke meg, og jeg distanserer meg fra det. Jeg har imidlertid fått tips om dette, og gitt det videre til sikkerhetsavdelingen i NRK, men jeg vil tro at mitt navn er tilfeldig valgt», sa Molde.

Han henviste videre til sikkerhetssjef i NRK, Øyvind Vasaasen, som til samme avis uttalte at dette er et omfattende problem for mediebransjen.

«Det går ut over vår troverdighet. Vi politianmelder en del av det, og får bistand til å ta ned slike sider, men problemet vokser i omfang slik at det behøves samarbeid utover Norge for å få bukt med det», sa Vasaasen i 2021.

Også VG avviser i en e-post at dette har noe som helst med dem å gjøre. Det skriver utviklingsredaktør Øyvind Brenne.

– Dette er en falsk VG-side. Vi ser alvorlig på slike forsøk på å utnytte VGs sterke merkevare, og har klare rutiner for å forhindre misbruk blant annet gjennom å vurdere politianmeldelse. Vi får få tilbakemeldinger fra brukere som er blitt lurt, men flere av våre trofaste brukere hjelper oss med å tipse om slike forsøk, skriver Brenne.

Han viser også til åpenhetsportalen til avisen , der lesere selv kan få svar på spørsmål.

Det har vært en økning av folk som blir lurt til å bruke falske investeringsplattformer for å investere i kryptovaluta, sa statsadvokat i Økokrim, Anne Glede Allum til Faktisk.no tidligere i år .

– I fjor mottok politiet totalt cirka 23 000 bedragerianmeldelser. Dette er en betydelig økning fra 2021, med omtrent 19 000 anmeldelser. Det vi ser mest av er investerings- og nettbankbedragerier.

Ifølge Allum er det en overvekt av menn over 40 år som blir svindlet i kryptovaluta-saker.

I fjor tapte nordmenn rundt et par hundre millioner kroner til sammen på investerings- og nettbanksvindler, ifølge Allum.

– Men her må vi legge til grunn at det er store mørketall.

De som står bak slike svindler, er ofte organiserte utenlandske nettverk.

– De fleste bedragerier skjer uten at gjerningspersonene har vært i Norge. Vi ser at land i Øst-Europa og Asia går igjen, sa Allum.

