På listen, som er utformet av Ukrainas antikorrupsjons-myndighet (NACP) og landets utenriksdepartement, står Ombudstvedt oppført på listen over «utlendinger i toppstillinger i russiske selskaper». Det til tross for at han gikk ut av Phosagro-styret våren 2022, skriver E24.

– Det er jo åpenbart ikke bra. Den type informasjon bør jo være riktig, sier Ombudstvedt, som er eneste nordmann av de 355 oppførte på listen.

Den tidligere Norske Skog-sjefen har sittet i styret i Phosagro i en årrekke. I 2011 ble han valgt inn som styreleder – og han fungerte som det gjennom flere år.

Phosagro er Russlands 11. største selskap og verdensledende på produksjon av fosfat til gjødsel. Selskapet eies av den sanksjonerte oligarken Andrej Gurjev.

Phosagro er sanksjonert av Ukraina, men står ikke oppført på EU eller USAs sanksjonslister.