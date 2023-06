Trump vil hevne seg på Biden

USAs tidligere president Donald Trump kaller tiltalen mot seg ond og politisk motivert, og beskriver saken som valginnblanding. Han varsler etterforskning av president Joe Biden hvis han blir gjenvalgt.

– Jeg skal oppnevne en spesialetterforsker som skal gå etter Biden hvis jeg blir valgt til president, sa Trump foran flere hundre tilhengere på golfklubben sin i Bedminster i delstaten New Jersey i natt norsk tid. Da hadde han fem timer tidligere møtt i en domstol i Miami i Florida der han ble opplest de 37 tiltalepunktene. 31 av dem gjelder brudd på USAs spionasjelov.

Årets høyeste temperatur målt i Hallingdal

Det var godt og varmt over store deler av det sørlige Norge i går, og aller varmest var det i Gulsvik i Flå i Hallingdal med 28,9 grader.

Den nest høyeste temperaturen ble målt i Sigdal i Buskerud der termometeret krøp opp til 28,4 grader.

Deretter følger Evenstad i Innlandet med 28,3 grader. På Blindern i Oslo var det 28,2 grader og på Nesbyen, kjent for mange temperaturrekorder gjennom tidene, ble det målt 28 grader tirsdag, opplyser Meteorologisk institutt.

Vegas Golden Knights vant Stanley Cup

Vegas Golden Knights vinner sin første Stanley Cup-tittel med 9-3-seier over Florida Panthers. Bare fem år etter at Vegas Golden Knights spilte sin første sesong i den øverste nordamerikanske ishockeyligaen, NHL, ydmyket laget Florida Panthers i finaleserien og dro i land seieren i sitt første Stanley Cup-mesterskap.

Stanley Cup-finaleserien spilles som best av sju kamper, og Golden Knights dro seieren i land etter fem kamper på stillingen 4–1.

Russland vil ha åpen Nord Stream-etterforskning

Russland tar til orde for en åpen og objektiv internasjonal etterforskning av Nord Stream-sabotasjen. Det sier ministerråd Andrej Ledenev ved den russiske ambassaden i Washington.

Kommentaren kom dagen etter at Wall Street Journal i går skrev at CIA hadde fått detaljert informasjon om en ukrainsk plan om å sprenge de to rørledningene. Bare to uker før rørledningene ble sprengt, hadde CIA advart Ukraina mot å gjennomføre sabotasjeaksjonen, ifølge avisen.

FN: 108,4 millioner på flukt i fjor

Krig, forfølgelse, tørke og flom drev rekordhøye 108,4 millioner mennesker på flukt i 2022, ifølge UNHCRs årsrapport Global Trends in Forced Displacement 2022.

Fra 2021 har antallet økt med over 19 millioner mennesker. Årsaken er fullskalakrigen i Ukraina og gamle og nye konflikter andre steder i verden, menneskerettighetsbrudd, forfølgelse, vold, og klimadrevne værhendelser, ifølge rapporten.

Spekter og Legeforeningen enige i lønnsoppgjøret

Spekter og Den norske legeforening har kommet til enighet i årets lønnsoppgjør for sykehusene. – Løsningen er i tråd med normen fra frontfaget sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten. Oppgjøret omfatter medlemmer i Legeforeningen som jobber i helseforetakene, samt på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og Martina Hansens Hospital i Bærum.