Normilk fortsetter samarbeidet med Freia

– Selvfølgelig har vi gjort vurderinger. Vi har hatt en tett dialog med Mondelez siden dette eksploderte torsdag. Vi har god dialog rundt temaet, sier daglig leder og fabrikkdirektør i Normilk, Øystein Vold, til Nationen.

Selskapet produserer tørrmelk til næringsmiddelindustrien, og holder til i Levanger i Trøndelag.

– Vår hovedbekymring er situasjonen for våre egne ansatte i Normilk, og for de ansatte på Freia-fabrikken. Jeg vil minne om at dette er produkter som lages i Norge, selges i Norge, på norsk råvarer, sier Vold.

Melkepulveret kommer fra melk fra flere tusen kyr i Innherred-området, ifølge Vold. Normilk produserer nærmere 7500 tonn melkepulver i året. Det tilsvarer rundt 65 millioner liter melk, eller årsproduksjonen til 280 gjennomsnittlige norske gårdsbruk, ifølge Nationen.