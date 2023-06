Melding om skudd ved Grønland T-banestasjon i Oslo

Ifølge politiet har det vært en konflikt mellom to parter på stedet. En av de involverte har trolig avfyrt et skudd med et håndvåpen og alle de involverte har løpt fra stedet.

– Det er ikke meldt om at noen personer er skadd. Politiet søker etter involverte personer, samt opptar vitneforklaringer og sikrer bevis på stedet, skriver politiet i en melding til pressen.

Pressevakt Jan Rustad i Sporveien sier til NTB at politiet nå har fått tilgang på overvåkingsbilder fra dem etter hendelsen.

– T-banen går som normalt og er ikke påvirket av dette, sier Rustad.

– Håndgemeng mellom tre til fire personer

Politiets innsatsleder Magnus Strande sier til NTB at det er mange vitner som har sett hendelsen.

– De forklarer at det har vært et håndgemeng mellom tre til fire personer. To av disse skal ha trukket våpen mot hverandre, hvorav den ene har avfyrt skudd, sier Strande.

Innsatslederen på stedet ønsker ikke å konkludere med hva slags våpen som har blitt brukt, men forteller at funn på stedet tyder på at det er blitt brukt en pistol.

– Dette er meget alvorlig og ikke noe vi skal ha i bybildet vårt. At dette har godt bra er et under, sier innsatslederen.

Politiet har foreløpig ikke identifisert de involvert i hendelsen.

Saken oppdateres