Norge bidrar i luftvernpakke på 1,2 milliarder til Ukraina

Nyheten ble kjent under et møte i Joint Expeditionary Force (JEF) i Amsterdam tirsdag, hvor også forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltok.

– Behovet for militær støtte til Ukraina er omfattende og tidskritisk, ikke minst innen luftvern. Donasjoner legger til rette for at landet kan forsvare seg mot Russlands folkerettsstridige militære angrep, sier Gram.

Lover videre støtte til Ukraina

Regjeringen har tidligere donert 1,5 milliarder kroner til det britiskledede fondet, International Fund for Ukraine (IFU). Pengene til luftvernpakken hentes herfra, men det eksakte beløpet på det norske bidraget er ikke beregnet enda.

Mer enn 7 milliarder kroner er så langt samlet inn gjennom IFU etter bidrag fra Storbritannia, Norge, Nederland, Danmark, Sverige, Island og Litauen, opplyser Gram. Pengene er blant annet blitt brukt til luftvernradarer, overvåkingsdroner, kampdroner, artilleriammunisjon, reservedeler til T-72-stridsvogner og elektronisk krigføring.

Gram lover at regjeringen skal fortsette å gi militær støtte til Ukraina – hovedsakelig gjennom donasjoner av eget militært materiell, anskaffelser av nytt militært materiell og opplæring av ukrainske styrker.

Diskuterte kritisk infrastruktur

På møtet i Amsterdam diskuterte forsvarsministrene også hvordan JEF kan svare på konvensjonelle og sammensatte trusler i nærområdene, inkludert beskyttelse av undersjøisk infrastruktur.

– Endringene i våre sikkerhetspolitiske omgivelser angår alle politikkområder og hele samfunnet. Russland har vist at de er villige til å bruke alle tilgjengelige virkemidler for å påvirke utfallet av krigen i Ukraina. Forholdet mellom europeisk energisikkerhet og sikring av nasjonal petroleumsindustri tydeliggjør dette, sier Gram.

Foruten Norge, består Joint Expeditionary Force (JEF) av Storbritannia, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland og Sverige.