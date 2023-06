Filmkritikerpris-rekord til «Syk pike»

Prisen ble først delt ut for 73 år siden og er kåret etter en avstemning blant lagets rundt 90 medlemmer.

– Etter en oppsiktsvekkende premiere på filmfestivalen i Cannes, har publikum over hele verden det siste året vridd seg i kinosetene av både vantro latter og et knugende ubehag. Man ler fordi situasjonene som hovedfiguren setter seg selv i er slående absurde og bitende svarthumoristiske, samtidig som det stikker å innse at hennes gryende narsissisme ikke nødvendigvis ligger langt unna våre egne identitets- og markeringsbehov, skriver juryen i sin begrunnelse.

«Syk pike» vinner også prisen for beste skuespiller ved Kristine Kujath Torp, samt prisen for beste fagfunksjon. Den går til makeup-designer Dimitra Drakopoulou.

Dette er første gangen at en og samme film vinner prisen i tre av tre mulige kategorier.