Oljefondet eier litt over én prosent av Mondelez, til en verdi av over ni milliarder kroner. Mondelez, som igjen eier Freia, er på Ukrainas svarteliste over internasjonale selskaper som ikke har trukket seg ut fra Russland og dermed sørger for inntekter til Kremls krigsmaskin.

Mondelez har rundt 3000 ansatte i Russland.

Eierskap i nesten halvparten av listen

En gjennomgang ABC Nyheter har gjort av Oljefondets investeringer, viser at fondet har en eierpost i 13 av de 29 selskapene på listen satt opp av Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet.

Freia-produkter Oslo 20230612. Flere selskaper boikotter Freia-produkter på grunn av Ukraina-krigen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Dette er en kompleks situasjon, og utgangspunktet vårt er at vi mener selskapenes styrer er best posisjonert til å vurdere hva som er riktig å gjøre i hvert enkelt tilfelle. Vi følger selvsagt med på situasjonen, men har per nå ingen planer om nedsalg. Vi følger med på alle sanksjonslister som er relevante for våre selskaper, sier Line Aaltvedt, kommunikasjonssjef i Norges Bank Investment Management (NBIM) til ABC Nyheter.

Før helgen gikk en rekke norske selskaper ut og fjernet sine Freia-produkter fra sortimentet. Blant dem er SAS, Hurtigruten, Elkjøp, Den Norske Turistforening (DNT), hotellkjedene Strawberry og Classic Norway Hotels, Widerøe og Norges Fotballforbund (NFF).

Tirsdag ble det klart at de store dagligvareaktørene Norgesgruppen, Reitan Retail, Coop og Oda alle fortsetter samarbeidet med sjokoladeprodusenten.

63 milliarder kroner

NBIMs investeringer i selskaper på Ukrainas svarteliste Procter & Gamble, USA (1,02%) 36.121.884.699 kroner Schlumberger, USA (1,31%) 9.755.954.455 kroner Mondelez, USA (1,05%) 9.452.336.506 kroner Mondi, Storbritannia (3,71%) 3.018.615.857 kroner Xiaomi, Kina (0,63%) 2.174.275.272 kroner OTP bank, Ungarn (1,02%) 755.257.510 kroner Great Wall Motor, Kina (0,51%) 599.277.238 kroner Raiffeisen Bank International, Østerrike (0,65%) 342.923.496 kroner Metro, Tyskland (0,85%) 299.375.562 kroner Danieli, Italia (1,83%) 249.160.476 kroner China State Construction Engineering, Kina (0,04%) 129.022.095 kroner Bonduelle, Frankrike (1,36%) 62.227.925 kroner Buzzi, Italia (0,01%) 2.801.169 kroner Til sammen 62.963.122.260 kroner

Investeringer pr 31.12.2022

Det er NBIM som forvalter Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet. Til sammen utgjør fondets investeringer i selskaper på svartelisten nesten 63 milliarder kroner.

– Generelt har vi klare forventninger til hvordan selskaper skal respektere menneskerettighetene, og aktsomheten de må utvise i så måte. I krig- og konfliktsituasjoner forventer vi økt aktsomhet fra selskapene – noe vi følger opp med dem i vår eierdialog. Det er viktig for oss at selskapene overholder regler og restriksjoner i sine respektive land, sier Aaltvedt.

Han utdyper:

– Vi har stor oppmerksomhet rundt dette, blant annet gjennom regelmessige risiko- og aktsomhetsvurderinger som bygger på FNs veiledende prinsipper og OECDs veileder for institusjonelle investorer. Selskaper som medvirker til brudd på individers rettigheter i krig og konflikt vurderes også for etiske utelukkelser av det uavhengige Etikkrådet, opplyser hun.

De største investeringene har fondet gjort i selskapet Procter & Gamble (P&G), med en eierpost på om lag én prosent til en verdi av drøye 36 milliarder kroner.

Sjekk faktaboksen under, med alle de svartelistede selskapene som Oljefondet har investeringer i.