– Personen er siktet for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse, sier politiadvokat Torgeir Lutro i Øst politidistrikt til NTB.

Han sier at personen automatisk har fått status som siktet fordi det ble bestemt at det skulle tas blodprøve av den siktede.

– Bakgrunnen for at man ønsket å ta en blodprøve, var at politiet oppfattet vedkommendes helsetilstand på en måte som gjorde at vi fant det nødvendig, sier Lutro.

Politiet har ikke fått svaret på blodprøven.

Under fem år

Det var klokken 15.16 at politiet mottok melding om at det var gjort funn av et dødt barn på en adresse i Sarpsborg. Lutro vil ikke si nøyaktig hvor gammelt barnet er, men sier at det er snakk om et lite barn.

– Det er under fem år gammelt, sier han.

Barnet bor på adressen der det ble funnet.

Politiet har ikke fått tilsendt den foreløpige obduksjonsrapporten, men håper å få svar før helgen.

– Saken etterforskes bredt, og vi har flere hypoteser om hva som kan ha skjedd. Det er alt fra at det kan være et naturlig dødsfall til at det har skjedd noe kriminelt, sier Lutro.

Nær slektning av barnet

Den siktede er nær slektning av barnet, men politiet vil ikke si mer om relasjonen.

– Vedkommende er ikke avhørt. Det har med siktedes helsetilstand å gjøre, men vi ønsker å gjennomføre et avhør i løpet av dagen hvis det lar seg gjøre, sier Lutro.

Siktede ivaretas nå av helsevesenet, og Lutro sier at det per nå ikke er aktuelt med fengsling. Kristin Morch er oppnevnt som forsvarer for den siktede, som ikke er kjent for politiet fra før.

– Jeg har ikke fått snakket med min klient enda, men håper å få gjort det i løpet av dagen, sier Morch til NTB.

Det var en annen nær slektning av barnet som varslet nødetatene om barnet.

– Nødetatene iverksatte livreddende førstehjelp da de ankom stedet, men det ble relativt raskt klart at livet ikke sto til å redde, sier Lutro.