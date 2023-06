– Det blir trolig anke i saken i morgen, sier Benedicte Hordnes til NRK tirsdag.

Anken gjelder en 26 år gammel mann som mandag ble frifunnet i Hordaland tingrett for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene. To andre menn ble dømt til fengsel for å ha deltatt i gruppevoldtekten.

Hordnes la ned påstand om fem års fengsel for den 26 år gamle mannen under rettssaken.