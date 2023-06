Norge går inn i kakaobransjen i Nigeria

Investeringen – som tilsvarer nærmere 130 millioner norske kroner – er den første Norfund gjør i kakaoforedling.

– Norfund går inn i kakao vel vitende om utfordringene denne industrien har knyttet til arbeidsforhold, ikke minst i form av barnearbeid hos underleverandører. Vi vet at det kan bli krevende, men vi har ambisjoner om å bidra til en drift i tråd med høye standarder innenfor miljø og sosiale forholder, sier Obafemi Awobokun, ansvarlig for investeringen i Norfund.

Det dreier seg om en investering i selskapet OH Ecosystems, som har spesialisert seg på kakaoforedling og produksjon av sjokolade på det afrikanske kontinentet. Selskapet har sikret seg et anlegg som har kapasitet til å videreforedle 20.000 tonn kakaobønner per år og bearbeide dem til kakaolikør, kakaosmør og kakaopulver.

Investeringen vil ifølge Norfund bidra til å skape 600 jobber direkte og ytterligere 1500 indirekte jobber i kakaokjeden.