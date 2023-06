Nattlig russiske angrep i Ukraina

Industribyen Kryvyj Rih i den sentrale delen av Ukraina er i natt blitt utsatt for det lokale myndigheter omtaler som et «massivt rakettangrep».

– Det er drepte og sårede, sier Dnipropetrovsk-regionens guvernør Serhij Lysak. Han hadde ved 5.20-tiden norsk tid ikke oppgitt noen tall på drepte og sårede.

Flere sivile bygninger i byen er blitt rammet i angrepene, ifølge byens ordfører Oleksandr Vilkul. Det var i natt også meldt om angrep i Kharkiv-regionen i Øst-Ukraina, samt angrep mot hovedstadsregionen Kyiv. Alle rakettene som ble sendt mot Kyiv, ble skutt ned, ifølge militæradministrasjonen der.

2023 blir rekordår for solceller på privatboliger

Så langt i år er det installert nesten like mange solcelleanlegg hver måned, som det ble i hele 2018. Nye tall fra det statlige energiomstillingsselskapet Enova, som gir støtte for å legge solceller på boligtak, viser at antallet boligeiere som installerer solceller på taket er seksdoblet de siste årene.

I 2018 ga Enova støtte til 837 privatpersoner som installerte solcelleanlegg. I 2022 økte tallet til rekordmange 5291.

Den rekorden ryker i år, skriver Klassekampen. Ved utgangen av mai i år var det blitt installert 3974 nye anlegg på private tak. Det er i snitt 795 anlegg hver måned.

Fotoforbud under Trump-rettsmøte

En føderal dommer har i natt norsk tid avvist en anmodning fra mediene om å få ta bilder og gjøre videoopptak når Donald Trump møter i retten i Miami i dag. Dommeren har også nedlagt forbud mot å bruke mobiltelefoner under rettsmøtet.

Samtidig har Miami-politiets sjef Manny Morales tatt høyde for at opptil 50.000 demonstranter kan samle seg i området rundt rettslokalet. Sikkerheten ventes derfor å bli streng, og gater i nærheten kan bli stengt. Rettsmøtet for Trump starter klokken 15 norsk tid.

Iran og Venezuela styrker samarbeidet

Iran og Venezuela har som mål å styrke handelen seg imellom til 216 milliarder kroner, langt over dagens nivå som er på 32 milliarder kroner. Det fortalte Irans president Ebrahim Raisi under sitt besøk i Caracas der han har møtt president Nicolás Maduro.

De to skrev de under på en prinsippavtale om å utvide samarbeidet innen oljesektoren. Målet er å kunne iverksette felles prosjekter som en utvidelse av et allerede nært oljesamarbeid. Iran og Venezuela er begge underlagt amerikanske sanksjoner. Venezuela var første stopp på Raisis besøk til Latin-Amerika. Han skal også besøke Cuba og Nicaragua

Denver Nuggets vinner sin første NBA-tittel

Denver Nuggets er årets vinnere av den øverste nordamerikanske basketligaen, NBA, etter en 94-89-seier over Miami Heat. Det er første gang Denver-laget vinner NBA-mesterskapet.

NBA-sluttspillet spilles i formatet best av sju kamper. Med seieren natt til mandag lokal tid har Denver vunnet fire av sju kamper. Denver vant på hjemmebane, og lagets serbiske stjerne Nikola Jokic sto for 28 av Denvers poeng.