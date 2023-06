Det skriver politiet i en oppdatering ved 18.40-tiden mandag kveld.

– Vi etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. Etterforskningen pågår for fullt. Vi har startet taktisk etterforskning i form av avhør og teknisk etterforskning på stedet. Vi har ikke mer informasjon å dele i kveld, men påtaleansvarlig vil være tilgjengelig for mediene i morgen, tirsdag, skriver Øst politidistrikt.

Tidligere mandag sa operasjonsleder Terje Marstad til NTB at ingen foreløpig var mistenkt i saken.

– Vi jobber fortsatt med avhør av flere personer som har status som vitner. Ingen har status som mistenkt. Vi trenger mer tid, sa Marstad.

Det var klokken 15.16 at politiet mottok melding om at det var gjort funn av et dødt barn på en adresse i Sarpsborg. Det var en annen person i husstanden som varslet om dødsfallet.

– Foreløpig vet vi ikke årsaken til dødsfallet, så derfor har vi valgt å betegne det som mistenkelig inntil vi har belyst grunnlaget nærmere, sa Marstad til NTB tidligere mandag.

Han la til at politiet da jobbet med rundspørringer hos naboer for å finne ut om noen hadde sett noe.

