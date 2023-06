Det melder Medier24 . Rashidi bekrefter også på Instagram at han er ferdig i podkasten «God Bedring» med Cecilie Ramona Kåss Furuseth og psykolog Peder Kjøs.

– Vemodig å slutte å lage God Bedring for NRK, det har vært sinnsykt gøy og lærerikt å skape over 100 episoder om kropp og sinn. Men tiden var inne for nye podkast-utfordringer. Nå skaper vi Norges desidert beste helse-podkast (mener jeg da). Det skal bli lærerikt, nyttig for folk og ganske underholdende, skriver han på Instagram.

Podme er eid av Schibsted.