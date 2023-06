Funnet kan føre til at flere pasienter får hjelp og riktig behandling tidligere, ifølge en pressemelding fra universitetet.

– Dette kan i fremtiden bli et godt klinisk beslutningsverktøy som kan gjøre det lettere å stille diagnosen og dermed forhindre komplikasjoner hos de hundretusenvis av mennesker som rammes av sykdommen hvert år. Det betyr at riktig behandling kan iverksettes raskere og flere liv vil bli reddet, sier lege og professor Jacob Odeberg ved Institutt for klinisk medisin.

Han har ledet studien om blodpropp som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Blodpropp rammer omtrent en million mennesker hvert år i Europa. Det har en dødelighet på 6 prosent i den akutte fasen og opptil 30 prosent dødelighet hvis den blir feildiagnostisert.

Forskerne fra Tromsø har i samarbeid med forskere fra flere land funnet et protein, en biomarkør, som vises i en blodprøve.

– Vi fant at ett protein, som kalles CFHR5, var tydelig forhøyet hos de med blodpropp. Vi kunne også vise hvordan å inkludere dette proteinet i en klinisk beslutningsverktøy-modell hadde potensial til å forbedre diagnostikken, sier Odeberg.