Tre personer pågrepet etter skyting i Gjøvik i natt

– Etterforskningen pågår for fullt. De pågrepne er avhørt. Det er gjennomført rundspørringer i området, og politiet ønsker tips hvis noen har noen observasjoner som kan være interesse for politiet, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding mandag formiddag.

Det var klokken 00.48 natt til mandag at politiet fikk flere meldinger samtidig om at det var avfyrt flere skudd mot et bolighus i Hunndalen, som ligger tre kilometer vest for Gjøvik sentrum.

Operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt sa til NTB natt til mandag at det var folk i huset som ble beskutt, men ingen ble truffet av skuddene.

Da politiet ankom, hadde gjerningspersonene forlatt stedet.

Har gjort beslag i saken

Politiadvokat Trine Hanssen sier til NTB at politiet foreløpig ikke vil si noe om kjønn og alder på de pågrepne. Hun vil heller ikke si hva de tre er siktet for.

– Vi mener skuddene har vært målrettet, og vi har en formening om hvem skuddene kan ha vært rettet mot, men per nå er det en del løse tråder og ting som er uavklart, sier hun.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor mange skudd som ble avfyrt eller hva slags skytevåpen som ble brukt.

– Men det er snakk om flere skudd, og kriminalteknikere jobber nå på stedet for å finne ut av det, sier Hansen mandag ettermiddag.

Politiet vurderer fortløpende om de siktede skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Vi kan ikke utelukke flere pågripelser i saken, sier Hansen.

Politiet skriver i pressemeldingen mandag formiddag at det er gjort beslag i saken, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som er beslaglagt.

Oppland Arbeiderblad skriver at de har fått informasjon om at det i løpet av natta ble gjort beslag i en bil, som ifølge vitnebeskrivelser skal være lik en som ble observert i området i Hunndalen natt til mandag. Stedet hvor bilen ble beslaglagt, ligger omtrent halvannen mil unna boligen hvor skuddene falt.

Hansen vil ikke kommentere opplysningene om at en bil er beslaglagt.

Et vitne avisen har snakket med, sier at hun så en bil parkere, og at to personer kom ut av den. Vitnet skal deretter ha hørt to skudd før det angivelig skal ha kommet fire eller fem skudd til. Ifølge avisen er bilen av samme merke og type som den som ble beslaglagt.

Urolig i boligen

NRK skriver at flere naboer hørte skuddene mot boligen.

– Jeg tror jeg hørte i hvert fall fem, kanskje seks skudd, sier nabo Bjørg Bruflat.

Naboer forteller til NRK at det har vært urolig i boligen i lengre tid med fester, høy musikk, krangling og vold.