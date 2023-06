MC-eier tiltalt for uaktsomt drap etter ulykke

To menn havnet på sykehus etter en motorsykkelulykke på Askøy en novembernatt i 2021. Den yngste, en 42-åring, døde av skadene etter noen dager.

I januar skrev Bergens Tidende at eieren av motorsykkelen, en mann i 50-årene, var tiltalt for å ha kjørt med promille, men nå skriver avisen at tiltalen er skjerpet til å gjelde uaktsomt drap.

– Den nye tiltalen kommer etter en ren juridisk vurdering. Det er ikke noe som er endret i saken eller nye opplysninger. Det er jussen som er vurdert på ny, sier politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen til avisen.

Mannen er også tiltalt for ruskjøring. Han ble målt til 1,45 i promille noen timer etter ulykken. I tillegg er han tiltalt for å ha latt 42-åringen ligge kritisk skadet i veien uten å gi eller skaffe hjelp.

Det var ingen øyenvitner til ulykken, og politiet vet ikke hvem som kjørte. I tiltalen står det at eieren av motorsykkelen enten kjørte selv eller at han overlot motorsykkelen til mannen som døde, ifølge tiltalen vel vitende om at han «ikke var skikket til å kjøre idet han var alkoholpåvirket og ikke hadde førerkort for motorsykkel».

Rettssaken startet i Hordaland tingrett mandag.