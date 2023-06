Mann alvorlig stikkskadd i Oslo – tre pågrepet

– Vi er i kontakt med en person som har en mindre skade i låret, mulig en stikkskade. Han får behandling av ambulansen på stedet. Vi jobber med avhør av vitner og med sikring av spor på stedet, skriver Oslo politidistrikt på Twitter klokken 7.48 mandag morgen.

Politiet tok seg etter funnet av mannen nederst i Ullevålsveien i Oslo sentrum inn i en leilighet som de mener har tilknytning til voldshendelsen, der det oppholdt seg flere personer.

– I den aktuelle leiligheten fikk vi kontroll på tre personer. Vi mistenker har disse har tilknytning til voldsepisoden, så de er derfor pågrepet, skriver politiet på Twitter klokken 8.07.

Innsatsleder Monica Engebretsen sier til Avisa Oslo at de mener leiligheten hvor de tre ble pågrepet, kan være et mulig åsted.

– Vi søker også etter en mulig fjerde person, sier hun.

Hendelsen skal ha skjedd rundt 07.30 mandag morgen.

Politiet opplyste like før klokken 8 at mannen tilsynelatende var alvorlig skadd, men rundt klokken 9.30 sier oppdragsleder Gabriel Langfeld i politiet til Avisa Oslo at politiets forståelse er at fornærmede ikke lenger er alvorlig skadd.

– Fornærmede er en mann i 20-åra, sier han.

De tre pågrepne er to menn og en kvinne. Noen av de involverte er kjent av politiet fra før, blant dem fornærmede.