Sørøst politidistrikt skriver på Twitter at ingen er skadd.

– Det er hørt et smell under ranet, usikkert om dette er et ekte våpen eller ikke, skriver de.

Politiet presiserer likevel at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det var et ekte våpen som ble avfyrt. Etter hva politiet erfarer så langt har ikke gjerningspersonen fått med seg noe utbytte.

De skriver videre at de søker vitner som har sett en mann løpe fra stedet. Personen skal ha hatt på seg en motorsykkelhjelm og mørke klær.