Slagsmål mellom flere personer på Grønland – flere skal ha stikkvåpen

– Mange personer er sett løpende i forskjellige retninger. Politiet har kontroll på åstedet, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Det pågår søk etter involverte personer i området, opplyser de.

Politiet fikk flere nødtelefoner klokken 16.20 søndag ettermiddag.

– Meldingene gikk på at det var et tosifret antall personer som barket sammen i et slagsmål. Noen personer var i besittelse av stikkvåpen, og noen var i besittelse av slagvåpen, sier Oslo-politiet.

Det er ikke meldt om at noen ble skadet.