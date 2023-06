Sivilforsvaret kalt ut til brann på Bømlo

Det var søndag ettermiddag kontroll på brannstedet, men brannen blusser stadig opp, skriver Haugesunds Avis. Brannområdet anslås til å strekke seg over 500–600 mål i ulendt terreng.

– Det er knusktørt, og brannen går ned i bakken der den ligger og ulmer. Det kritiske for oss og det som er vår største utfordring, er hvis det skjer en annen hendelse her på Bømlo som vi må rykke ut på. Hvis vi drar fra dette, risikerer vi at det blir full brann igjen, så derfor må vi få slukket dette i løpet av det neste døgnet, sier brannsjef Ove Halleraker.

Han har sendt forespørsel til Sivilforsvaret om bistand. Det er 24 personer i en gruppe, og brannsjefen har bedt om at det sendes to grupper for å hjelpe til med slukkingen.