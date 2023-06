Casper Ruud spiller finale i Roland-Garros

Klokka 15 starter Roland-Garros-finalen. Der møter norske Casper Ruud legenden Novak Djokovic til kamp om ett av de gjeveste trofeene i tennissporten. Ruud er i sin tredje Grand Slam-finale og kjemper om sitt første trofé i en av de største turneringene.

Turneringen spilles på grus – Ruuds favorittunderlag – og er årets 2. Grand Slam-turnering. I forkant av matchen har Ruud sagt at et avgjørende stikkord blir å ikke overtenke.

Budsjettforhandlingene fortsetter

Klima og dyrtid er de viktigste sakene for SV i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiet må ha en miljøseier for å komme i mål. Lørdag var det pause i forhandlingene, men partene skal møtes igjen søndag klokka 14. Siden 23. mai har Ap og Sp forhandlet med SV om budsjettet.

Betaler for å sende strøm til Storbritannia

I tre timer på søndag betaler strømprodusentene for å sende strøm til Storbritannia. Planen er å eksportere strøm fra Norge gjennom hele døgnet. Det er en egen auksjon knyttet til strømmen som sendes via kabelen til Storbritannia, og på søndag må norske produsenter betale for å levere strøm dit, ifølge Europower.

Ingen messe med paven søndag

Legene sier alle medisinske indikatorer er normale etter pave Frans' mageoperasjon, men ønsker å beholde ham på sykehus ut neste uke. De har bedt paven ikke ha noen offentlige opptredener søndag, slik at buken får hvile. Lørdag sa de også at de vil beholde ham på sykehuset hele neste uke.

G18-landslaget møter Portugal



Fredag spilte det norske G18-landslaget 2–2 mot England i en turnering i Portugal. Søndag møter de vertene Portugal. Lagene ledes av Luis Pimenta og Per Inge Jacobsen. Tirsdag står Australia for tur.

Märtha Louise arrangerer kjendisløp på Bjerke

Søndag ettermiddag er det Oslo Grand Prix på Bjerke travbane. Travløpet starter klokka 17.30. Tre timer før arrangerer prinsesse Märtha Louise og Hest360 kjendisløp på travbanen.