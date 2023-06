«Komplikasjoner» ble årets beste kortfilm

Regissør Ivar Aase fikk også Timeglasset-prisen, som går til beste manus.

«Komplikasjoner» handler om studenten Lotte som jobber som webcam-dominatrix og må trå inn i en helt annen rolle da en av hennes kunder, en eldre mann, får et alvorlig illebefinnende.

Gullstolen for beste internasjonale kortfilm gikk til indiske Reema Maya for filmen «Nocturnal Burger», mens prisen for beste kortdokumentar gikk til sveitsiske Matthias Joulaud og Lucien Roux for «Ramboy».

Filmkritikerprisen gikk til «Alenevandrer» med regi Kristian Bye Olsen, mens Erik Treimann fikk prisen for beste musikkvideo med «Impro på Økern».

Jon Endre Mørk fikk fagprisen for klipp på «New York 81», mens ungdomsprisen gikk til den franske regissøren Matthieu Salmon for «Invinsibles».

Terje Vigen-prisen ble tildelt «Høyere enn himmelen» og regissør Ronja Krokstrand Gravklev, mens Gnistprisen gikk til «Det finnes ingen naboer her lenger» – regissert av Signe Rosenlund-Hauglid.

Årets utgave av festivalen var nummer 46 i rekken.